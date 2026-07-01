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Число жертв лихорадки Эбола в Конго возросло до 399 человек

Количество подтверждённых смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 399, следует из бюллетеня Министерства связи и по делам СМИ.

Источник: Аргументы и факты

Количество подтверждённых смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 399, следует из бюллетеня Министерства связи и по делам СМИ.

Кроме того, подтверждено 1333 случая заболевания.

«Подтверждённых случаев заболевания — 1333. Скончавшихся — 399… Летальность — 29,7 процента», — говорится в сообщении.

Выздоровели и были выписаны из больниц 189 человек.

Представители ВОЗ признали текущую ситуацию с распространением Эболы на территории Демократической Республики Конго и Уганды чрезвычайной ситуацией, которая представляет угрозу для здравоохранения других стран.

По данным Reuters, лихорадка Эбола может распространиться на ещё две провинции Демократической Республики Конго.