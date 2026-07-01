В российских школах с сентября введут новый предмет: в каких классах его будут изучать

ДНКР введут с середины 2026/27 учебного года в пятых классах (17 часов) и с 2027/28 — в шестых и седьмых (по 34 часа). Основная задача нового предмета состоит в том, чтобы помочь школьникам сформировать мировоззренческую позицию, опирающуюся на традиционные духовно-нравственные ценности РФ.