В российских школах с сентября введут новый предмет: в каких классах его будут изучать

В России с началом учебного года поэтапно начнут вводить курс «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов для РИА Новости.
Ведомство также занимается подготовкой учебников по новой дисциплине.
«В новом учебном году начнется поэтапное введение предмета “Духовно-нравственная культура России”, по этому предмету также готовим учебники», — сказал Кравцов.
ДНКР введут с середины 2026/27 учебного года в пятых классах (17 часов) и с 2027/28 — в шестых и седьмых (по 34 часа). Основная задача нового предмета состоит в том, чтобы помочь школьникам сформировать мировоззренческую позицию, опирающуюся на традиционные духовно-нравственные ценности РФ.
В рамках курса школьники изучат жизненный путь и идеи известных деятелей — от политиков до героев СВО, чтобы на их примерах утверждать конструктивные жизненные ценности.
Как ранее писал KP.RU, в школах России введут новые учебники по всем предметам.