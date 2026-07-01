В Хабаровском крае более 90% участников СВО воспользовались новыми проездными на лечение

Более 90% участников СВО из Хабаровского края и ЕАО воспользовались новыми возможностями проезда для лечения в центрах Соцфонда. Это 200 ветеранов спецоперации, которым региональное Отделение СФР предоставило более 650 бесплатных проездных билетов с начала года. Теперь, чтобы доехать до реабилитационных центров Социального фонда и обратно, демобилизованные военнослужащие могут не тратить собственные средства на дорогу и не обращаться за их компенсацией, сообщает пресс-служба ОСФР.
«Проездные билеты ветеранам СВО Социальный фонд предоставляет на все виды транспорта, включая поезд, автомобиль, самолет, или водный транспорт. Если необходимо совместить несколько видов транспорта, например, до Хабаровска добраться поездом, а далее самолётом, то на все эти способы перемещения будут предоставлены билеты», — говорится в сообщении.
Кроме того с этого года ветераны спецоперации могут поехать в центры реабилитации с сопровождающими, которым также фонд оплачивает дорогу, проживание и питание в центре. Такая льгота предоставлена участникам СВО с первой группой инвалидности и нуждающимся в сопровождении по медицинским показаниям.
Участники СВО сами выбирают удобное время для поездки, а специалисты регионального Отделения Соцфонда и центров обеспечивают персональное сопровождение. По профилям заболеваний и травмам медики разрабатывают индивидуальные программы восстановления. Реабилитация в учреждениях Социального фонда длится для бойцов в среднем 21 — 23 дня, продолжительность санаторного лечения составляет до 21 дня.
Подать заявление на лечение можно онлайн на сайте госуслуг. Также направление в центры реабилитации оформляют все клиентские службы Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО и МФЦ независимо от места жительства участника СВО. Кроме этого, ветеран может подать заявление в медицинской организации (поликлинике), где он наблюдается. Решение по заявлению принимается за 1 день.
Получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в подведомственных фонду центрах демобилизованные участники СВО начали с 2025 года. Всего оздоровление прошли 380 ветеранов из Хабаровского края и Еврейской автономной области. 98% бойцов позитивно оценивают лечение в центрах Соцфонда, и у них наблюдается улучшение здоровья.