В Хабаровском крае более 90% участников СВО воспользовались новыми проездными на лечение

Более 90% участников СВО из Хабаровского края и ЕАО воспользовались новыми возможностями проезда для лечения в центрах Соцфонда. Это 200 ветеранов спецоперации, которым региональное Отделение СФР предоставило более 650 бесплатных проездных билетов с начала года. Теперь, чтобы доехать до реабилитационных центров Социального фонда и обратно, демобилизованные военнослужащие могут не тратить собственные средства на дорогу и не обращаться за их компенсацией, сообщает пресс-служба ОСФР.