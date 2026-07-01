Губернатор встретился с новым главой Красноярского УФАС

Михаил Котюков провел рабочую встречу с Мариной Дударевой, которая с 22 июня официально возглавила Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю. Ранее она занимала должность замруководителя ведомства, а после ухода с поста Александра Годованюка временно исполняла обязанности главы.
Губернатор поздравил Марину Дудареву с назначением и отметил, что ее опыт — путь от рядового сотрудника до руководителя — служит надежным фундаментом для новой должности. «Вы глубоко погружены в региональную специфику и знаете ситуацию изнутри», — подчеркнул глава региона, пожелав ей успехов.
Во встрече также участвовали заместитель руководителя ФАС России Антон Тесленко и главный федеральный инспектор по краю Сергей Блинов.
Марина Дударева отметила, что между ведомством и краевыми органами власти выстроена эффективная работа: «Мы проводим регулярные встречи и совместно вырабатываем подходы к решению задач. Мы всегда открыты к диалогу».
В свою очередь, Михаил Котюков высоко оценил профилактический подход в работе УФАС. «Предупредить нарушения намного эффективнее, чем потом их разбирать», — подчеркнул губернатор.
Стороны также обсудили совместную работу при тарифном регулировании и ситуацию на топливном рынке.
Справка: Марина Дударева работает в УФАС по Красноярскому краю с 2010 года. Она имеет ведомственные награды, включая медали «За защиту конкуренции» и «За отличие в службе», а также почётные знаки «За заслуги в развитии конкуренции в России» и «За заслуги в сфере контроля закупок».