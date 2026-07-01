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Масленников: НАТО пытается усилить присутствие в Чёрном море

В МИД РФ сообщили о попытках НАТО усилить присутствие на черноморском направлении.

Источник: Комсомольская правда

НАТО предпринимает усилия по наращиванию своего присутствия в Черноморском регионе. Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

«Нацелена прежде всего на формирование вызовов и угроз безопасности нашей страны, в том числе на стратегически важном черноморском направлении, где альянс всячески стремится усилить свое присутствие», — сказал эксперт для РИА Новости.

Как отметил Масленников, Москва внимательно следит за учениями НАТО в Болгарии. Маневры Breeze стартовали 30 июня в Черном море по инициативе Болгарии.

Военный эксперт Александр Степанов заявил, что Breeze с участием ВМС Болгарии нацелены на подготовку НАТО к конфликту с РФ в Черном и Средиземном морях.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что показал бы жестом, чего добьются жаждущие поражения России.

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