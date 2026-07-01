Масленников: НАТО пытается усилить присутствие в Чёрном море

«Нацелена прежде всего на формирование вызовов и угроз безопасности нашей страны, в том числе на стратегически важном черноморском направлении, где альянс всячески стремится усилить свое присутствие», — сказал эксперт для РИА Новости.
Как отметил Масленников, Москва внимательно следит за учениями НАТО в Болгарии. Маневры Breeze стартовали 30 июня в Черном море по инициативе Болгарии.
Военный эксперт Александр Степанов заявил, что Breeze с участием ВМС Болгарии нацелены на подготовку НАТО к конфликту с РФ в Черном и Средиземном морях.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что показал бы жестом, чего добьются жаждущие поражения России.
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