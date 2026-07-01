Нападающий сборной Франции объяснил, зачем подбежал к тренеру на матче

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе объяснил, что подбежал к главному тренеру своей команды Дидье Дешаму и обнял его во время матча чемпионата мира, так как желал поддержать наставника в трудный момент, сообщила газета L Equipe.
Это произошло после первого гола футболиста на игре 1/16 финала, проходившей в американском Нью-Йорке. Соперником французской сборной была команда Швеции, которая проиграла со счётом 3:0.
Ранее у Дидье Дешама умерла мать. В связи с этим он отлучался из расположения команды во время группового этапа.
«Мы все вместе. Мы знаем, что тренер переживает трудный период. К сожалению, через это проходят все, это очень сложно. Есть вещи важнее футбола. Но благодаря этому жесту всей команды он знает, что никогда не останется один», — сказал Мбаппе, комментируя ситуацию.