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Нападающий сборной Франции объяснил, зачем подбежал к тренеру на матче

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе рассказал, зачем подбежал к тренеру Дидье Дешаму на матче против шведской команды.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе объяснил, что подбежал к главному тренеру своей команды Дидье Дешаму и обнял его во время матча чемпионата мира, так как желал поддержать наставника в трудный момент, сообщила газета L Equipe.

Это произошло после первого гола футболиста на игре 1/16 финала, проходившей в американском Нью-Йорке. Соперником французской сборной была команда Швеции, которая проиграла со счётом 3:0.

Ранее у Дидье Дешама умерла мать. В связи с этим он отлучался из расположения команды во время группового этапа.

«Мы все вместе. Мы знаем, что тренер переживает трудный период. К сожалению, через это проходят все, это очень сложно. Есть вещи важнее футбола. Но благодаря этому жесту всей команды он знает, что никогда не останется один», — сказал Мбаппе, комментируя ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист сборной Бельгии Жереми Доку стал отцом. Он не смог принять участие в матче чемпионата мира против команды Ирана. В связи с рождением сына Доку временно покидал расположение своей сборной в США и выезжал в Лондон.

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