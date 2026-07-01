Рывок бойцов РФ к Днепру вызвал панику в Киеве: главная новость СВО 1 июля

«Основная проблема — именно Покровское. Этот узел прикрывает северный охват (в сторону Орехова). Обойти его нельзя, так как он является ключевым элементом обороны на Запорожском направлении. В Покровском ВСУ накапливают резервы. Изначально они планировались для Запорожского направления, но из-за текущего продвижения их могут перебросить для сдерживания. В любом случае Покровское брать необходимо», — объяснил Евсеев.