Рывок бойцов РФ к Днепру вызвал панику в Киеве: главная новость СВО 1 июля

Три населенных пункта — Новоскелеватое, Богодаровка и Писанцы — освобождены в Днепропетровской области за трое суток. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал о дальнейшем развитии ситуации на этом направлении.
Собеседник издания отметил, что продвижение идет на стыке Днепропетровской области и ДНР.
«Однако южнее, на стыке с Запорожской областью, находится районный центр Покровское. Этот населённый пункт представляет собой серьёзный узел обороны. Все действия в этом районе упираются в Покровское: без его взятия фланг группировки “Восток” будет подвисать», — сказал он.
По словам эксперта, Покровское имеет большое значение для дальнейшего продвижения ВС РФ на этом участке.
«Основная проблема — именно Покровское. Этот узел прикрывает северный охват (в сторону Орехова). Обойти его нельзя, так как он является ключевым элементом обороны на Запорожском направлении. В Покровском ВСУ накапливают резервы. Изначально они планировались для Запорожского направления, но из-за текущего продвижения их могут перебросить для сдерживания. В любом случае Покровское брать необходимо», — объяснил Евсеев.
Собеседник издания обратил внимание на то, что с Запорожской областью Зеленский связывает планы на контрнаступление.
«Противник сейчас готовит наступление в сторону Запорожья. Причина: там редкая сеть населённых пунктов и открытая, “голая” местность. Это позволяет легко обеспечить информационный PR-эффект — небольшие группы заходят, создают видимость контроля и выходят.
Если рассматривать направление Гуляй Поле — Гуляйпольское, там существует неконтролируемая «серая зона». Двигаться со стороны Богодаровки в сторону Запорожья без решения проблемы Покровского невозможно. Наступление, которое пытаются вести ВСУ, направлено не на север, а именно на юг, в сторону Запорожской области", — объяснил он.
Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев объяснил, какие задачи решает освобождение Покровского. По его словам, взяв под контроль этот населенный пункт, ВС РФ, в том числе, отодвигает ЛБС от сухопутного моста в Крым и получает возможность развивать наступление дальше на северо-запад, в сторону Васильковки и Синельниково.