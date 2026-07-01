Стала известна судьба малых городов России: исчезнут они или нет

Малые города в России не исчезнут полностью, поскольку такой сценарий был бы неблагоприятным с учетом масштабов страны. Об этом ТАСС заявил член Совфеда по Олег Голов.
Сенатор уточнил, что многие жители малых городов сохраняют привязанность к месту проживания и традиционно остаются там на протяжении поколений.
«Мы для этого и работаем, чтобы как раз малые города не исчезли. Потому что площадь нашей страны огромная, если исчезнут малые города, будут [только] агломерации, это с точки зрения безопасности не очень правильно», — сказал политик.
Голов подчеркнул, что сохранение малых городов важно из-за расположенных в них промышленных и социальных объектов. В России насчитывается около 800 таких городов из примерно 1,12 тысяч населенных пунктов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что крупные государственные компании перенесут из Москвы в регионы. Он подчеркнул, что соответствующие договоренности уже достигнуты. Работа должна быть завершена в кратчайшие сроки.