Какой праздник отмечают в церкви 1 июля

1 июля 2026 года, среда, для православных христиан традиционный постный день. Кроме того, продолжается период Петрова поста. В этот день в церкви вспоминают мученические подвиги исповедников христианства. Прославляют обретение мощей святителя Виктора, епископа Глазовского (1997). Совершают празднование в честь Боголюбской иконы Божией Матери. Кроме того, это день чтимых списков с Боголюбской иконы Божией Матери: Московская (1157), Зимаровская (XII). Празднуют сретение (возвращение) Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой «У источника» (1946). Святые дня 1 июля 2026 года православная церковь чтит: • Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула (70−79). Святые мученики Леонтий (военачальник-христианин), Ипатий (трибун) и Феодул были римскими воинами. По приказу императора Веспасиана правитель Адриан послал отряд во главе с Ипатием в финикийский город Триполи, чтобы схватить Леонтия, который отвращает язычников от поклонения идолам. По дороге Ипатий смертельно заболел. По преданиям, во сне ему явился Ангел и велел призвать «Бога Леонтия». После троекратного призыва Ипатий исцелился. Его друг Феодул уверовал в Бога, и они вместе отправились на поиски Леонтия. Найдя его, они приняли от него святое крещение. Когда их привели к правителю Адриану, все трое твёрдо исповедали веру во Христа и отказались принести жертвы языческим богам. За это мучеников подвергли жестоким пыткам. • Преподобного Леонтия, канонарха Печерского (XIV). Постриг принял в Киево-Печерском монастыре. Известно, что, обладая прекрасным голосом и грамотой, он нёс послушание канонарха (руководил церковным пением). Умер молодым и был прославлен даром чудотворений. • Преподобномученика Никанора (1938). Священномучеников Василия, Александра, Василия и Сергия пресвитеров (1938). События дня 1 июля в церкви прославляют обретение мощей святителя Виктора, епископа Глазовского (1997). Церковный деятель, борец с обновленческим расколом. Выпускник Казанской духовной академии. Неоднократно был арестован и приговорен к лагерям. Скончался в заключении. В 1997 году его мощи были обретены и перенесены в Преображенский Вятский монастырь. Иконы дня 1 июля в календаре православных праздников отмечено как день Боголюбской иконы Божией Матери, чтимых списков с Боголюбской иконы Божией Матери: Московская (1157), Зимаровская (XII). Также в этот день празднуют сретение (возвращение) Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой «У источника» (1946).