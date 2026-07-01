Начало матча 1/16 финала ЧМ-2026 Мексика — Эквадор отложено из-за грозы

Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Эквадора начнется позже запланированного времени. Решение о переносе старта встречи приняла Международная федерация футбола из-за неблагоприятной погоды.
В Мехико, где проходит игра, наблюдаются сильный дождь и гроза. Особую обеспокоенность организаторов вызвала угроза ударов молнии в районе стадиона, поэтому проведение матча было временно отложено в целях безопасности.
В ФИФА подчеркнули, что защита игроков, болельщиков и персонала остается главным приоритетом организации. Также сообщается, что во время встречи не планируется проводить традиционные паузы для водопоя.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал единоличным лидером чемпионата мира 2026 года по количеству результативных действий.