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Матч Мексики и Эквадора на ЧМ-2026 перенесли из-за ливня

Начало матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу между Мексикой и Эквадором перенесли из-за ливня с грозой. Игра должна была начаться в 4:00 мск.

Начало матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу между Мексикой и Эквадором перенесли из-за ливня с грозой. Игра должна была начаться в 4:00 мск.

Сборная Мексики вышла в play-off, заняв первое место в группе А. Команда Эквадора попала в 1/16 финала с третьей строчки в группе Е.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

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