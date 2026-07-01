Матч Мексики и Эквадора на ЧМ-2026 перенесли из-за ливня

Начало матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу между Мексикой и Эквадором перенесли из-за ливня с грозой. Игра должна была начаться в 4:00 мск.
Сборная Мексики вышла в play-off, заняв первое место в группе А. Команда Эквадора попала в 1/16 финала с третьей строчки в группе Е.
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