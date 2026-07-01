WSJ: военные США и Ирана открыли канал связи

Военные Соединённых Штатов и Ирана открыли канал связи, сообщает газета The Wall Street Journal.
Издание ссылается на информацию, полученную от источника.
«В попытке снизить напряжённость США предприняли шаги по созданию канала связи для кризисных ситуаций между Корпусом стражей исламской революции и Центральным командованием… Представитель Белого дома заявил, что канал по устранению конфликтов открыт и уже используется обеими сторонами», — говорится в сообщении.
В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. В Бюргенштоке в Швейцарии состоялись переговоры, где США и Иран согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения.
По словам спикера парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, Тегеран готов к боевым действиям, если Соединённые Штаты не захотят выполнять взятые на себя обязательства.