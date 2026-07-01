Росгидромет работает над улучшением долгосрочных прогнозов погоды

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Росгидромет работает в направлении развития прогностических моделей и их улучшения, в том числе за счет повышения детализации расчетов и расширения наблюдательной базы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.
«Общая тенденция развития прогностических моделей — учет и улучшение представления в них все большего числа физических механизмов, повышение детализации расчетов, расширение наблюдательной базы (прежде всего, спутниковых наблюдений). Росгидромет работает в этом направлении», — говорится в сообщении.
Уточняется, что долгосрочные прогнозы составляются в вероятностной форме без детализированной временной разбивки, и такой долгосрочный прогноз не особо информативен, однако, например, для энергетиков информация о том, будет ли грядущий месяц или зима холоднее или теплее обычного — это весьма полезно.