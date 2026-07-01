Росгидромет работает над улучшением долгосрочных прогнозов погоды

Уточняется, что долгосрочные прогнозы составляются в вероятностной форме без детализированной временной разбивки, и такой долгосрочный прогноз не особо информативен, однако, например, для энергетиков информация о том, будет ли грядущий месяц или зима холоднее или теплее обычного — это весьма полезно.