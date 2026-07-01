Вспышка высшего класса X зафиксирована на Солнце

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН 7 мая опубликовала видеозапись, на которой запечатлена мощная вспышка, произошедшая в этот день на Солнце. Мощность зарегистрированной вспышки достигла класса М, а продлилась она 70 минут.