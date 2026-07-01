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Вспышка высшего класса X зафиксирована на Солнце

На Солнце в среду, 1 июля, произошла вспышка высшего уровня X, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

На Солнце в среду, 1 июля, произошла вспышка высшего уровня X, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

— Вот и первая X-вспышка, — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Вспышки класса X — самые мощные из возможных. Они могут вызывать нарушения радиосвязи и влиять на работу спутников.

Ранее научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Константина Циолковского Александр Алексеев рассказал, что к 2030 году ожидается достижение минимума солнечной активности. Он также отметил, что количество солнечной радиации, которая достигает поверхности Земли зимой и летом, значительно отличается.

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, что тяжелее всего магнитные бури переносят женщины. Геомагнитные колебания также могут влиять на людей с неврологическими заболеваниями: эпилепсией, инсультами и другими.

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН 7 мая опубликовала видеозапись, на которой запечатлена мощная вспышка, произошедшая в этот день на Солнце. Мощность зарегистрированной вспышки достигла класса М, а продлилась она 70 минут.