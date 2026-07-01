Свой демографический стандарт появился у Красноярского края

Красноярский край получил свой демографический стандарт. Этот документ будет основой для единой демографической политики, пояснили на официальном портале региона.
Сегодня Красноярский край столкнулся с демографическими вызовами, в первую очередь — с падением рождаемости. Причины этого многогранны: от последствий прошлых демографических волн до изменения семейных ценностей у молодежи и особенностей жизни в крупных городах, утверждается в сообщении.
Чтобы противостоять этой тенденции, в регионе утвержден Демографический стандарт. Этот документ станет основой для единой демографической политики, объединив усилия краевых властей, муниципалитетов, предприятий и некоммерческих организаций.
Главные задачи стандарта — создать условия для рождения и воспитания детей, оказывать всестороннюю поддержку семьям и повышать качество жизни граждан. Для достижения этих целей будут внедрены конкретные меры, направленные на создание семейно-ориентированной среды.
Это включает развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение доступности услуг, предоставление льгот и выплат, формирование семейных условий на работе и в учебных заведениях, а также развитие семейного досуга и совершенствование законодательства с учетом интересов семей.
В рамках реализации стандарта запланированы образовательные инициативы, обмен лучшими практиками и регулярные демографические форумы. Ожидается также появление Корпоративного демографического стандарта, который стимулирует предприятия к активному участию в поддержке семей.
Как отметил председатель правительства края Алексей Медведев, внедрение стандарта потребует нового подхода к управлению, где благополучие семьи станет определяющим фактором при принятии решений.