Свой демографический стандарт появился у Красноярского края

Сегодня Красноярский край столкнулся с демографическими вызовами, в первую очередь — с падением рождаемости. Причины этого многогранны: от последствий прошлых демографических волн до изменения семейных ценностей у молодежи и особенностей жизни в крупных городах, утверждается в сообщении.