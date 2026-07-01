Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свой демографический стандарт появился у Красноярского края

Документ станет основой для единой демографической политики региона.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский край получил свой демографический стандарт. Этот документ будет основой для единой демографической политики, пояснили на официальном портале региона.

Сегодня Красноярский край столкнулся с демографическими вызовами, в первую очередь — с падением рождаемости. Причины этого многогранны: от последствий прошлых демографических волн до изменения семейных ценностей у молодежи и особенностей жизни в крупных городах, утверждается в сообщении.

Чтобы противостоять этой тенденции, в регионе утвержден Демографический стандарт. Этот документ станет основой для единой демографической политики, объединив усилия краевых властей, муниципалитетов, предприятий и некоммерческих организаций.

Главные задачи стандарта — создать условия для рождения и воспитания детей, оказывать всестороннюю поддержку семьям и повышать качество жизни граждан. Для достижения этих целей будут внедрены конкретные меры, направленные на создание семейно-ориентированной среды.

Это включает развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение доступности услуг, предоставление льгот и выплат, формирование семейных условий на работе и в учебных заведениях, а также развитие семейного досуга и совершенствование законодательства с учетом интересов семей.

В рамках реализации стандарта запланированы образовательные инициативы, обмен лучшими практиками и регулярные демографические форумы. Ожидается также появление Корпоративного демографического стандарта, который стимулирует предприятия к активному участию в поддержке семей.

Как отметил председатель правительства края Алексей Медведев, внедрение стандарта потребует нового подхода к управлению, где благополучие семьи станет определяющим фактором при принятии решений.