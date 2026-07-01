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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 6 пожаров, спасены два человека

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки в Красноярском крае пожарные потушили 6 возгораний. Погибших и пострадавших на пожарах нет, спасены два человека.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки в Красноярском крае пожарные потушили 6 возгораний. Погибших и пострадавших на пожарах нет, спасены два человека.

В Бородино на улице Октябрьской загорелась квартира на третьем этаже многоэтажного дома. Огонь прошел 8 квадратных метров. Двух человек спасли по лестничным маршам. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электроприбора.

В поселке Абалаково Енисейского округа сгорел гаражный бокс с техникой и пиломатериал на улице. Общая площадь пожара составила 660 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

На воде зафиксировано одно происшествие. В реке Агул в районе одноименной деревни краевые спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Обстоятельства их гибели выясняют следственные органы, сообщили в краевом МЧС.

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