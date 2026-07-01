Минтруд России напомнил о главных праздниках июля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство труда опубликовало календарь памятных и профессиональных дат на июль.
Главным праздником месяца станет День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
Также в июле свои профессиональные праздники отметят представители разных сфер деятельности:
3 июля — День Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России;
5 июля — День работников морского и речного флота;
6 июля — День архитектора;
12 июля — День рыбака и День российской почты;
19 июля — День металлурга;
25 июля — День сотрудника органов следствия Российской Федерации и День работника торговли;
26 июля — День Военно-Морского Флота.
В Минтруде отметили, что календарь профессиональных праздников помогает не забыть поздравить коллег и близких, посвятивших себя важным профессиям.