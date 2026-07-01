Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевики попали в жуткую ловушку: события под Харьковом вызвали панику в ВСУ

Армия РФ продвигается в Харьковской области и продолжает создание буферной зоны. Эксперт Михайлов раскрыл, как складывается обстановка на этом направлении. Подробности — в эксклюзивном комментарии aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Армия России ведет активные бои за Казачью Лопань в Харьковской области и продолжает расширение буферной зоны в регионе, рассказал aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

«Нужно вспомнить заявление президента о том, что Россия будет освобождать Донбасс и Новороссию до конца. Отсюда можно делать выводы о дальнейших действиях армии РФ в Харьковской области. Сейчас идут активные бои за важнейший укрепленный пункт, Казачью Лопань. Соответственно, идет расширение буферной зоны», — сказал Михайлов.

Он отметил, что ВС РФ поджимают группировку противника как в Сумской, так и Харьковской областях.

«Тем самым они блокируют любые передвижения остатков группировки в Донбассе», — подчеркнул Михайлов.

По данным Минобороны, ВС РФ за минувшие сутки нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Лосевка, Старица и Бугаевка Харьковской области.