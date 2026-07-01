Боевики попали в жуткую ловушку: события под Харьковом вызвали панику в ВСУ

«Нужно вспомнить заявление президента о том, что Россия будет освобождать Донбасс и Новороссию до конца. Отсюда можно делать выводы о дальнейших действиях армии РФ в Харьковской области. Сейчас идут активные бои за важнейший укрепленный пункт, Казачью Лопань. Соответственно, идет расширение буферной зоны», — сказал Михайлов.