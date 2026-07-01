В Красноярском крае появился свой демографический стандарт

«Появление демографического стандарта — это итог большой работы с участием практически всех краевых министерств и ведомств. Теперь главное — так же сообща, приступить к его реализации с формированием новой логики управления, когда каждое решение, от градостроительства до бюджетного планирования — оценивается через призму благополучия семьи», — рассказал председатель правительства края Алексей Медведев.