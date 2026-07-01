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В Красноярском крае появился свой демографический стандарт

На заседании регионального правительства утвердили демографический стандарт Красноярского края.

На заседании регионального правительства утвердили демографический стандарт Красноярского края. Документ систематизирует демографическую политику, устанавливая единую систему целей и приоритетов для краевых исполнительных органов, местного самоуправления, предприятий и некоммерческих организаций.

Отмечается, что сейчас демографическая ситуация испытывает несколько вызовов, главный из которых — снижение показателей рождаемости. Среди причин: последствия демографических волн, изменение ценностных ориентиров молодежи в отношении создания семьи и концентрация населения в городских агломерациях, для которых характерны низкие уровни рождаемости.

Ключевыми целями демографического стандарта являются: создание стимулов для рождения и воспитания детей, поддержка семьи на всех этапах, а также укрепление здоровья и повышение качества жизни поколений. Всё это должно способствовать демографическому развитию Красноярского края.

Документ также вводит единые критерии семейноцентричности, в том числе:

наличие семейно-ориентированной инфраструктуры (знаковая информация, зоны отдыха детей, колясочные, санитарно-бытовое и сервисное обустройство); доступность услуг и сервисов для семей с детьми; наличие социальной и материальной поддержки семей (включая льготы, выплаты и компенсации); семейно-ориентированные трудовые и образовательные условия — для работодателей и учебных заведений; культурно-досуговая сфера для семей с детьми; семейно-ориентированная нормативная база, прошедшая оценку регулирующего воздействия с применением демографической экспертизы, с учётом реальных интересов семей с детьми.

Значимой частью демографического стандарта стал план по внедрению принципов семейноцентричности. Он составлен, в том числе с учетом научного отбора мероприятий с наибольшими демографическими эффектами. Так, планируется разработать новые образовательные программы для студентов по теме семейной политики, обмениваться практиками с другими регионами, ежегодно проводить большой демографический форум.

Кроме того, в ближайших планах — появление корпоративного демографического стандарта Красноярского края, который позволит шире вовлекать предприятия в поддержку семей.

«Появление демографического стандарта — это итог большой работы с участием практически всех краевых министерств и ведомств. Теперь главное — так же сообща, приступить к его реализации с формированием новой логики управления, когда каждое решение, от градостроительства до бюджетного планирования — оценивается через призму благополучия семьи», — рассказал председатель правительства края Алексей Медведев.

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