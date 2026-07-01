В Красноярском крае появился свой демографический стандарт

На заседании регионального правительства утвердили демографический стандарт Красноярского края. Документ систематизирует демографическую политику, устанавливая единую систему целей и приоритетов для краевых исполнительных органов, местного самоуправления, предприятий и некоммерческих организаций.
Отмечается, что сейчас демографическая ситуация испытывает несколько вызовов, главный из которых — снижение показателей рождаемости. Среди причин: последствия демографических волн, изменение ценностных ориентиров молодежи в отношении создания семьи и концентрация населения в городских агломерациях, для которых характерны низкие уровни рождаемости.
Ключевыми целями демографического стандарта являются: создание стимулов для рождения и воспитания детей, поддержка семьи на всех этапах, а также укрепление здоровья и повышение качества жизни поколений. Всё это должно способствовать демографическому развитию Красноярского края.
Документ также вводит единые критерии семейноцентричности, в том числе:
наличие семейно-ориентированной инфраструктуры (знаковая информация, зоны отдыха детей, колясочные, санитарно-бытовое и сервисное обустройство); доступность услуг и сервисов для семей с детьми; наличие социальной и материальной поддержки семей (включая льготы, выплаты и компенсации); семейно-ориентированные трудовые и образовательные условия — для работодателей и учебных заведений; культурно-досуговая сфера для семей с детьми; семейно-ориентированная нормативная база, прошедшая оценку регулирующего воздействия с применением демографической экспертизы, с учётом реальных интересов семей с детьми.
Значимой частью демографического стандарта стал план по внедрению принципов семейноцентричности. Он составлен, в том числе с учетом научного отбора мероприятий с наибольшими демографическими эффектами. Так, планируется разработать новые образовательные программы для студентов по теме семейной политики, обмениваться практиками с другими регионами, ежегодно проводить большой демографический форум.
Кроме того, в ближайших планах — появление корпоративного демографического стандарта Красноярского края, который позволит шире вовлекать предприятия в поддержку семей.
«Появление демографического стандарта — это итог большой работы с участием практически всех краевых министерств и ведомств. Теперь главное — так же сообща, приступить к его реализации с формированием новой логики управления, когда каждое решение, от градостроительства до бюджетного планирования — оценивается через призму благополучия семьи», — рассказал председатель правительства края Алексей Медведев.
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