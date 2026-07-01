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«Амурская многодневка» собрала в Хабаровске спортсменов из девяти регионов РФ

Турнир по спортивному ориентированию прошёл в 44-й раз.

Источник: Хабаровский край сегодня

В селе Краснореченское завершились всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Амурская многодневка». На ежегодный турнир приехали 470 спортсменов из девяти регионов России, включая Республику Саха и Калужскую область, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В течение шести дней спортсмены выявляли сильнейших в возрастных категориях до 11, 13, 15, 17 и 19 лет и ветеранских дивизионах до 44, 54 лет и старше 55 лет.

На сложной трассе, которая отличается густой лесной растительностью и множеством пересеченных между собой троп, атлеты соревновались в дисциплинах кросс‑спринт, кросс‑лонг и эстафетных гонках.

Хабаровский край представила самая многочисленная команда — 320 человек. Спортсмены региона традиционно собрали большое количество наград.