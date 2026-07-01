Час расплаты настал: Киеву дан жесткий ответ за атаки БПЛА самолетного типа

ВСУ атакуют города России исключительно беспилотниками самолетного типа, поскольку только они способны преодолевать значительные расстояния. При этом характер атак меняется: противник переходит к комбинированному использованию дронов с двигателями внутреннего сгорания и новейших реактивных аппаратов. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Что касается беспилотников самолетного типа, которые используются при атаках на РФ, самые распространенные — это, конечно же, два типа. Первый — Ан-196 “Лютый”, изначально он производился на Украине, но сейчас завод перенесли на территорию Польши. И второй беспилотный комплекс, который именно сейчас широко используется, — это FP-1 и FP-2 от компании Firepoint, также имеющей заводы на территории Европы», — отметил Кондратьев.
Собеседник издания обратил особое внимание на то, что география производства этих средств поражения изменилась. Ранее Вооруженным силам России удавалось успешно контролировать их популяцию, регулярно уничтожая склады и заводы непосредственно на территории Украины. Теперь же производственные мощности выведены за пределы зоны досягаемости.
«Эти заводы перенесли на территорию Европы, в том числе в Польшу и страны Прибалтики. Это важный нюанс, ведь пока Вооруженные силы РФ ударов по странам НАТО не наносят», — подчеркнул собеседник издания.
Кондратьев также отметил новый уровень угрозы, связанный с переходом противника на более скоростные летательные аппараты.
«Сейчас происходит переход от использования только дронов с двигателями внутреннего сгорания к комбинированным ударам с применением реактивных аппаратов. А это уже совершенно другой уровень скоростей. Если беспилотники самолетного типа летят на скорости порядка 100−150 километров в час, то реактивные разгоняются от 400 до 600 километров в час», — пояснил эксперт.
Такое резкое увеличение скорости, по мнению Кондратьева, создает серьезные дополнительные сложности для системы противовоздушной обороны.
«Россия действует последовательно, поэтому можно сказать, что продолжится ежедневная работа, будут выполняться поставленные задачи и очередной этап глубокой модернизации всех защитных систем», — резюмировал эксперт.
Ранее Кондратьев сообщил, откуда запускали БПЛА на Подмосковье, где погиб ребенок.