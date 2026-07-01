Час расплаты настал: Киеву дан жесткий ответ за атаки БПЛА самолетного типа

«Что касается беспилотников самолетного типа, которые используются при атаках на РФ, самые распространенные — это, конечно же, два типа. Первый — Ан-196 “Лютый”, изначально он производился на Украине, но сейчас завод перенесли на территорию Польши. И второй беспилотный комплекс, который именно сейчас широко используется, — это FP-1 и FP-2 от компании Firepoint, также имеющей заводы на территории Европы», — отметил Кондратьев.