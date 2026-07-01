Каждый второй опрошенный офисный сотрудник в РФ испытывает выгорание

По словам психолога Ольги Кравчук, выгорание часто ошибочно считают личной проблемой сотрудника, хотя на самом деле оно возникает из-за ежедневного взаимодействия с рабочей средой. Она подчеркнула, что офис — это не просто помещение, а среда, которая напрямую влияет на уровень стресса, концентрацию и способность восстанавливаться.