Каждый второй опрошенный офисный сотрудник в РФ испытывает выгорание

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Профессиональное выгорание испытывают 51% офисных сотрудников в России, при этом более 80% из них ощущают истощение регулярно. Это следует из данных опроса девелоперской компании Pioneer, которые изучил ТАСС.
Исследование проходило в сервисе опросов на платформе VK. В нем приняли участие более 1 тыс. жителей разных городов России в возрасте от 18 до 55 лет.
«Профессиональное выгорание, обусловленное длительным хроническим стрессом на рабочем месте, испытывают 51% участников опроса. При этом 81% респондентов из крупных городов, столкнувшихся с данным синдромом, ощущают его регулярно — от одного до нескольких раз в месяц», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в зоне повышенного риска выгорания находятся специалисты, чья работа связана с постоянным общением и проходит в офисе. По данным исследования, среди основных причин выгорания респонденты назвали высокую нагрузку — 41%, еще 24% отметили недостаток отдыха, а 19% — потерю мотивации. Справиться с выгоранием помогает отпуск, так делают 73% опрошенных. При этом только 21% обращаются к психологам.
По словам психолога Ольги Кравчук, выгорание часто ошибочно считают личной проблемой сотрудника, хотя на самом деле оно возникает из-за ежедневного взаимодействия с рабочей средой. Она подчеркнула, что офис — это не просто помещение, а среда, которая напрямую влияет на уровень стресса, концентрацию и способность восстанавливаться.