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В Хабаровском крае за сутки ликвидировали 22 пожара

Огнеборцы спасли людей при возгораниях в жилых домах в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки на территории Хабаровского края чрезвычайных ситуаций не произошло. Подразделения пожарной охраны реагировали на 22 техногенных возгорания, пять из которых в жилье.

В Хабаровске днем на улице Кубяка в многоквартирном доме на третьем этаже выгорела кухня, обгорела мебель и электроприборы. Также от высокой температуры пострадали зал и прихожая. До прибытия огнеборцев по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались семь человек. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, возгорание ликвидировали за 25 минут. Пострадавших нет.

Ночью в Комсомольске-на-Амуре на улице Копылова в подъезде многоквартирного дома между вторым и третьим этажами горели мусор и мебель. Повреждено пластиковое окно, площадь пожара составила пять квадратных метров. Огонь потушили за 15 минут, пострадавших нет. Причины обоих возгораний устанавливают дознаватели МЧС России.

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