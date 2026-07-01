Мошенники придумали схему обмана с подработкой подростков: в чем суть

Мошенники используют схемы с привлечением подростков на подработку. Аферисты обещают высокий заработок, однако потом буквально загоняют подростков в долговую кабалу. Об этом этом проинформировал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
«В последнее время мошенники ловят на свою удочку подростков, которые ищут подработку летом. Соискателям обещают высокие зарплаты, но в итоге втягивают в сомнительные схемы и загоняют в долги», — сказал он для РИА Новости.
Машаров отметил, что мошенники проводят собеседование и лишь после него сообщают, что для трудоустройства нужно оплатить обучающую программу. Если у кандидатов не оказывается необходимой суммы, аферисты предлагают им взять кредит.
По данным KP.RU, подростки в возрасте 14−17 лет чаще становятся жертвами мошенников.