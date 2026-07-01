На снимках поверхности Марса увидели «инопланетное оружие»

Изображения были получены ровером Opportunity в 2014 году. Наблюдатели заметили на этих снимках странный предмет, похожий на пистолет. Исследователь Марса Скотт Уоринг назвал находку «бластером».
Мужчина считает, что эта история доказывает, что Opportunity был отправлен на красную планету для поиска внеземных технологий. Уоринг также выразил уверенность в том, что были и другие фотографии «инопланетным оружием» с Марса, но их якобы удалили.
Некоторые пользователи с иронией реагируют на гипотезу Уоринга и полагают, что на снимках изображён простой камень. Другие комментаторы раскритиковали мужчину за его теорию. Они задались вопросом, почему «оружие пришельцев» создано для человеческих рук и пальцев.
Напомним, ранее сообщалось, что учёные Оксфордского университета нашли в недрах Марса системы древних каналов для движения расплавленной породы к вулканам. По словам специалистов, новое открытие свидетельствует о способности планеты поддерживать массивные и долговечные магматические системы.