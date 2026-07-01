Трамп был близок к новым ударам по Ирану: почему передумал президент США

Президент Дональд Трамп после обмена ударами между США и Ираном в конце июня думал возобновить военные действия, но сделал ставку на дипломатическое урегулирование. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, на встречах с высокопоставленными военными Трамп обсуждал, следует ли возобновить полномасштабные удары по Ирану. В итоге он пришел к выводу, что это может сорвать дипломатический процесс и снизить шансы на достижение ядерных целей США.
Источники газеты отметили, что американский лидер не исключает продления переговоров с Тегераном, выходя за пределы установленного срока — 18 августа, если это повысит вероятность заключения соглашения.
Ранее Трамп заявил, что американская и иранская стороны подписали мирный меморандум, завершающий конфликт между странами. По словам главы Белого дома, теперь Ормузский пролив снова будет полностью открыт для прохода всех кораблей.