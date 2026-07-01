Бразилия бросит силы на восстановление городов Венесуэлы

Бразильские власти прорабатывают возможность участия в восстановлении инфраструктуры Венесуэлы, серьезно пострадавшей от землетрясения. Как сообщает портал Brasil 247, соответствующее заявление сделал министр обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро во время визита в Каракас.
По словам главы ведомства, на встрече с представителями боливарианской республики обсуждались пути долгосрочного укрепления двустороннего сотрудничества для ликвидации последствий стихийного бедствия. «Нам предстоит изучить, как мы еще можем помочь. Отныне Бразилия и Венесуэла едины», — цитирует издание заявление Монтейро.
В составе бразильской делегации в Каракас прибыли и представители финансовых структур страны. Их задача — оценить возможности оказания поддержки в среднесрочной и долгосрочной перспективе, уточнил министр.
Как отмечает Brasil 247, при подготовке планов по восстановлению венесуэльских городов Бразилия намерена опираться на собственный опыт, полученный в ходе ликвидации последствий разрушительных наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул в 2023 году. В местных финансовых институтах участие в этом проекте считают перспективным направлением. Отмечается, что у страны уже есть положительный опыт реализации жилищных программ на территории Венесуэлы — такие проекты успешно запускались в период президентства Уго Чавеса.
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