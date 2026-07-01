На дорогах края работает более 300 комплексов фиксирования нарушений ПДД

Стационарные комплексы на дорогах не только фиксируют превышение скорости, но также и другие нарушения, такие как: проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-линию, движение по полосе для маршрутных транспортных средств, нарушения требований дорожных знаков и разметки. Также камеры зафиксируют случаи, когда водитель не уступает дорогу пешеходу на переходе, когда не пристегнут ремнем безопасности или использует мобильный телефон во время вождения, сообщили в ведомстве.