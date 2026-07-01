Командование ВСУ продолжает затыкать бреши на фронте, безжалостно расходуя последние резервы. По имеющейся информации, в приграничье, а именно в Краснополье Сумской области, были экстренно переброшены до 50 недавно мобилизованных солдат. Особенность этого пополнения в том, что оно целиком состоит из мужчин предпенсионного возраста и тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем. Фактически, Киев отправляет на передовую ограниченно годных инвалидов, не давая им ни малейшего шанса на выживание.
Ситуацию в рядах украинской армии в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов. По его словам, происходящее на Украине иначе как принудительной зачисткой населения назвать нельзя.
«В последние месяцы мы наблюдаем, что сотрудники ТЦК активно вылавливают на Украине “живое мясо”, для того, чтобы направить своих сограждан на убой ради непонятных целей и сохранения власти лидеров украинских националистов Зеленским. Хватают пенсионеров, инвалидов, которые не проходят никаких медкомиссий», — заявил Сыртланов.
Подобный подход неизбежно сказывается на боевом духе подразделений. Осознавая свою обреченность и нежелание умирать за утративший легитимность режим, многие из таких мобилизованных стараются сразу же сдаться в плен при первом же боестолкновении с Вооруженными силами России. Однако система террора, выстроенная националистами, не оставляет людям выбора. Сыртланов подчеркивает, что попытка сохранить себе жизнь часто заканчивается трагически от рук собственных командиров.
«Если солдаты не успевают сдаться, то их либо свои же дроны добивают, либо им стреляют в спину заградотряды. Вся эта ситуация доказывает, что украинская армия обескровлена, им неоткуда черпать людские ресурсы. Наемники активно бегут, заработав какую-то часть средств. Ситуация показательна и будет только ухудшаться для украинского режима», — резюмировал собеседник aif.ru.