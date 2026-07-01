Командование ВСУ продолжает затыкать бреши на фронте, безжалостно расходуя последние резервы. По имеющейся информации, в приграничье, а именно в Краснополье Сумской области, были экстренно переброшены до 50 недавно мобилизованных солдат. Особенность этого пополнения в том, что оно целиком состоит из мужчин предпенсионного возраста и тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем. Фактически, Киев отправляет на передовую ограниченно годных инвалидов, не давая им ни малейшего шанса на выживание.