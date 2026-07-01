СМИ: В Пенсильвании 13 вагонов поезда с опасными материалами сошли с рельсов

26 мая в бельгийском городе Бюггенхаут поезд столкнулся со школьным микроавтобусом на железнодорожном переезде. В тот момент в микроавтобусе находились семь школьников, водитель и сопровождающий. После столкновения с составом из него эвакуировали около 100 пассажиров.