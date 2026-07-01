СМИ: В Пенсильвании 13 вагонов поезда с опасными материалами сошли с рельсов

В американском штате Пенсильвания не менее 13 вагонов товарного поезда с опасными материалами сошли с рельсов. Инцидент произошел в поселке Бенсалем. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил телеканал NBC10.
— По меньшей мере 13 товарных вагонов сошли с рельсов в поселке Бенсалем, штат Пенсильвания. Это может привести к опасной ситуации, — говорится в публикации.
Местных жителей призвали эвакуироваться, однако позже приказ был отменен, так как специалисты не обнаружили опасных материалов. В результате инцидента ожидаются задержки в движении поездов.
В районе Бедфорда в Великобритании в результате столкновения двух пассажирских составов East Midlands Railway в пятницу, 19 июня, погиб машинист одного из составов и еще 89 человек получили ранения.
26 мая в бельгийском городе Бюггенхаут поезд столкнулся со школьным микроавтобусом на железнодорожном переезде. В тот момент в микроавтобусе находились семь школьников, водитель и сопровождающий. После столкновения с составом из него эвакуировали около 100 пассажиров.