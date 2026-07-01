Шлем, права, страховка: что нужно знать пользователям электросамокатов о новых правилах в Казахстане

Как и где можно ездить на электросамокате? Передвигаться на этом виде мобильного транспорта с 1 июля можно только по велодорожкам, велополосам, обочинам или правому краю проезжей части. Движение по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено. Максимальная скорость передвижения при этом может составлять 25 км/ч, а в разрешенных пешеходных зонах — только 6 км/ч. При этом в полиции напомнили, что самокат должен быть исправным, а в темное время суток на нем должны работать световые приборы.