Шлем, права, страховка: что нужно знать пользователям электросамокатов о новых правилах в Казахстане

Мы обратились в Департамент полиции Алматы за разъяснениями касательно новых правил использования электросамокатов. В полиции города напомнили, что с 1 июля 2026 года управлять самокатами смогут только лица старше 18 лет, имеющие водительское удостоверение любой категории.
Что нужно для управления электросамокатом? Стоит отметить, что новые правила коснутся всех пользователей электросамокатов — как арендных, так и личных. «Основные нововведения направлены на кикшеринговые сервисы и их клиентов. Владельцы личных самокатов также обязаны соблюдать ПДД и требования безопасности», — сообщили в полиции.
Наличие водительских прав при управлении самокатом теперь обязательно даже при езде по велодорожкам, но их категория при этом неважна. Также водители электросамокатов обязаны использовать защитный шлем, а в темное время суток нужно надевать одежду со светоотражающими элементами.
Какие документы нужны для поездки на электросамокате? Как рассказали в Департаменте полиции, для аренды самоката необходимо подтвердить личность, а также иметь водительские права. При этом арендные самокаты должны находиться на учете в установленном порядке и иметь номерные знаки. Что касается личных самокатов, то для них регистрация и государственные номера пока не требуются.
Как и где можно ездить на электросамокате? Передвигаться на этом виде мобильного транспорта с 1 июля можно только по велодорожкам, велополосам, обочинам или правому краю проезжей части. Движение по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено. Максимальная скорость передвижения при этом может составлять 25 км/ч, а в разрешенных пешеходных зонах — только 6 км/ч. При этом в полиции напомнили, что самокат должен быть исправным, а в темное время суток на нем должны работать световые приборы.
За техническим состоянием арендных самокатов при этом должны следить кикшеринговые компании. Требования в отношении перевозки пассажиров на самокате не изменились — это запрещено. Причем перевозить на электросамокате нельзя не только взрослых пассажиров, но и детей.
Ответственность за нарушения Водителей, которые допускают нарушения ПДД, передвигаясь на электросамокате, ждет ответственность согласно КоАП РК. Вид наказания и размеры штрафов зависят от нарушений соответственно законодательству. Так, самокатом нельзя управлять в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За это предусматривается ответственность по аналогии с другими участниками дорожного движения.
А, к примеру, за отсутствие шлема, который должен быть застегнут, при езде на проезжей части может повлечь наказание по части 1 статьи 615 КоАП РК — штраф в размере 2 МРП — 8650 тенге. Ожидается, что полицейские будут проводить специальные рейды и проверки пользователей электросамокатов по соблюдению ими Правил дорожного движения. Кроме того, нарушителей могут выявлять через данные в кикшеринговом приложении.
Если несовершеннолетний воспользуется аккаунтом другого лица для аренды самоката, то ответственность может наступать как для фактического пользователя, так и для владельца этого аккаунта в зависимости от обстоятельств. В полиции подчеркнули, что операторы кикшеринговых сервисов обязаны ограничивать доступ несовершеннолетних.
А если случилось ДТП? Нельзя исключать рисков столкновений или наезда на пешехода, что периодически происходит и попадает в новостные сводки. В случае, если водитель электросамоката совершит наезд на пешехода, то он будет привлечен к ответственности — административной или гражданско-правовой — в зависимости от последствий.
Если случится ДТП, то самокатчик должен действовать согласно ПДД РК, подчеркнули в Департаменте полиции. В частности, он обязан остановиться и оказать помощь пострадавшим, вызвать на место происшествия полицию и — при необходимости — скорую помощь, а также зафиксировать обстоятельства происшествия.
Несут ли ответственность кикшеринговые компании? Разумеется, ответственность коснется и кикшеринговые компании, которые также имеют определенные обязательства при предоставлении услуг аренды электросамокатов. Они обязаны не только вести контроль за пользователями и техническим состоянием мобильного транспорта, а также соблюдением правил эксплуатации, но и обязательно оформлять страховку.
Помимо этого, операторы кикшеринговых сервисов обязаны контролировать парковку самокатов и принимать меры по устранению неправильной парковки пользователями.