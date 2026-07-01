Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 июля

В этот день Весам будет тяжело сконцентрироваться на делах: вас будут раздражать суета и неразбериха. Для решения многих вопросов вам понадобится больше усилий, чем обычно, что может выбивать из колеи. Постарайтесь побыстрее успокоиться, чтобы успеть сделать много полезного.