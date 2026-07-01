Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 июля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на среду, 1 июля 2026 года.
Овнов ожидает удачный день для знакомств, деловых переговоров и встреч с потенциальными союзниками. Вы сможете произвести хорошее впечатление, показать себя с лучшей стороны. Ваши идеи заинтересуют тех, кто будет готов помочь их реализовать.
Тельцам в этот день стоит заняться саморазвитием — в этом вам помогут курсы, мастер-классы и самоучители. Творческим личностям предстоит трудный выбор: стоит слушать свое сердце, которое подскажет правильный ответ.
Сегодня Близнецов ждет плодотворный день для работы: вы сможете найти выход из неоднозначной ситуации и решить сложные задачи. В этом вам поможет ранее накопленный опыт. Не отказывайте тем, кто обращается за помощью, но и не забывайте о собственных интересах.
День Раков начнется с утомительных переговоров, которые могут перерасти в конфликты. Попытки окружающих помочь вызовут раздражение. Однако в течение дня ситуация изменится к лучшему: многие проблемы решатся сами, а ваши идеи заинтересуют влиятельных людей.
Сегодня Львы могут обратиться к старым планам и идеям. Сейчас их реализовать будут намного проще. Однако окружающие могут вас раздражать неуместными замечаниями и критикой: переведите диалог в конструктивное русло, и итог поразит не только вас.
Никакие неприятности не помешают Девам реализовать то, что было запланировано, — вы сможете довести задуманное до конца. Не спешите доверять новым знакомым, особенно если речь идет о каком-то важном финансовом вопросе: они могут подвести.
В этот день Весам будет тяжело сконцентрироваться на делах: вас будут раздражать суета и неразбериха. Для решения многих вопросов вам понадобится больше усилий, чем обычно, что может выбивать из колеи. Постарайтесь побыстрее успокоиться, чтобы успеть сделать много полезного.
Стрельцов ожидает благоприятный день, который принесет много свежих идей. Вы иначе взглянете на новые вещи, что вызывают интерес. На это обратят внимание многие люди, возможны приятные знакомства и прорыв в финансовой сфере.
Козерогам стоит проявить себя с лучшего стороны и не давать волю эмоциям. Если сохраните самообладание, то день принесет много хороших новостей и перспективных наработок. Вечер проведите в кругу семьи: это лучше сблизит вас и даст импульс к приятным переменам.
Этот день пройдет у Водолеев ярко и насыщенно. Даже если на пути возникнут преграды, вы не растеряетесь и преодолеете их. Ваш творческий потенциал особенно высок сегодня, поэтому постарайтесь использовать этот момент для его реализации.
Рыбам стоит перестать бояться говорить о себе больше: возможно, среди слушателей окажутся полезные люди. Ваши таланты и способности не должны остаться незамеченными. Не исключено, что к концу дня вы получите предложения, от которых будет сложно отказаться, передает «Российская газета».