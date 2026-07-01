Воет часами и грызёт дверь? Зоопсихолог назвала опасные признаки тревоги разлуки у собак

Однако есть ситуации, когда вой перестаёт быть просто реакцией на одиночество. По словам специалиста, тревожиться стоит, если вой продолжается всё время отсутствия хозяина и повторяется практически после каждого ухода. Особенно если к нему добавляются другие признаки деструктивного поведения: собака грызёт дверь или мебель, оставляет лужи, хотя давно приучена к туалету, обильно пускает слюни или пытается выбраться из квартиры через дверь или окно. В таких случаях речь может идти о тревоге разлуки.