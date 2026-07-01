Амурский судозавод отметит юбилей красочным фейерверком в Комсомольске-на-Амуре

Амурский судостроительный завод празднует свой 90-й день рождения: в честь знаменательного события в Комсомольске-на-Амуре пройдет музыкальный фестиваль «На волне!». Кульминацией праздника станет красочный фейерверк, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Юбилей АСЗ — одно из значимых событий Города юности, поскольку именно с закладки первого камня этого предприятия началась история промышленной столицы края. Официальной датой пуска завода в эксплуатацию считается 1 июля 1936 года, поэтому главные праздничные мероприятия проходят сегодня.
Главным событием станет музыкальный фестиваль «На волне!», который развернется на театральной площади Комсомольска-на-Амуре. Открытие состоится в 19:30 с выступления группы BlackWork и Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Тихоокеанского флота. Ближе к 21:00 начнется шоу «Флешдэнс» от Романа Голубева.
Завершением праздника станет красочные фейерверки, которые запустят в 22:00. Организаторы предупредили, что время программы может немного измениться.
Напомним, что в преддверии юбилея Амурского судостроительного завода в Музее изобразительных искусств открылась выставка, состоящая из работ, созданных местными художниками-профессионалами и любителями разных возрастов. На своих полотнах авторы изобразили суровые будни корабелов и фэнтезийные сюжеты на основе реальной истории предприятия.