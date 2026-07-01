Амурский судозавод отметит юбилей красочным фейерверком в Комсомольске-на-Амуре

Напомним, что в преддверии юбилея Амурского судостроительного завода в Музее изобразительных искусств открылась выставка, состоящая из работ, созданных местными художниками-профессионалами и любителями разных возрастов. На своих полотнах авторы изобразили суровые будни корабелов и фэнтезийные сюжеты на основе реальной истории предприятия.