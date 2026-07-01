Движение по улице Семафорной в Красноярске полностью открыли досрочно

В Красноярске завершили замену аварийного участка канализационного коллектора под Мичуринским мостом и открыли движение по улице Семафорной по четырём полосам — на сутки раньше срока. Об этом сообщает «КрасКом».
Как рассказали в организации, на улице Семафорной обновили 210 метров сетей водоотведения. Вместо старых железобетонных труб смонтировали 35 стеклопластиковых труб с гарантией 50 лет безаварийной работы. Технологическую камеру на стыке участков закрыли специальной плитой, отлитой из морозостойкого бетона на красноярском заводе ЖБИ.
Объём работ был внушительным: вывезли 4,4 тысячи кубометров грунта — около 370 КамАЗов, завезли более 3,6 тысяч кубометров песка и гравия для основания. Асфальт уложат позже, после уплотнения «подушки».
В «КрасКоме» отметили, что более двух тысяч жилых домов в трёх районах города на время ремонта не остались без воды и водоотведения. Работа над программой реконструкции коллектора продолжается.
Ранее мы сообщали, что с 1 июля в Красноярске начнут обновлять Центральную набережную.