Матч 1/16 финала чемпионата мира Мексика — Эквадор начался с часовой задержкой

МЕХИКО, 1 июля. /ТАСС/. Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Эквадора начался на час позже запланированного.
Встреча должна была стартовать в 04:00 мск, но ее начало было отложено из-за грозы. Игра проходит в Мехико.
Победитель матча в ⅛ финала сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Англии и ДР Конго.
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