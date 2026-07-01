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Матч 1/16 финала чемпионата мира Мексика — Эквадор начался с часовой задержкой

Начало встречи было отложено из-за грозы.

МЕХИКО, 1 июля. /ТАСС/. Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Эквадора начался на час позже запланированного.

Встреча должна была стартовать в 04:00 мск, но ее начало было отложено из-за грозы. Игра проходит в Мехико.

Победитель матча в ⅛ финала сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Англии и ДР Конго.

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