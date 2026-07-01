Reuters: США направили более 900 военных в Венесуэлу

Соединённые Штаты разместили более 900 военнослужащих в Венесуэле для оказания помощи в борьбе с последствиями мощных подземных толчков, сообщает Reuters.
В материале сказано, что об этом заявил глава Южного командования ВС США генерал Фрэнсис Донован.
«Мы используем некоторые инструменты, к которым могли бы прибегнуть для отслеживания угроз в западном полушарии, но теперь при помощи них мы следим за тем, чтобы по дорогам можно было передвигаться, и устанавливаем местонахождение повреждённых зданий», — сказал он.
По информации агентства, ВС Соединённых Штатов задействовали четыре-пять разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper для «сбора сведений и формирования более полной картины о сложившейся ситуации».
Кроме того, около 800 военных находятся в Кюрасао и Пуэрто-Рико.
Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков. В результате землетрясения разрушены дома и жилые постройки, повреждения получило здание аэропорта.
По последним данным, число погибших возросло до 1943, ещё тысячи человек получили ранения.