Reuters: США направили более 900 военных в Венесуэлу

«Мы используем некоторые инструменты, к которым могли бы прибегнуть для отслеживания угроз в западном полушарии, но теперь при помощи них мы следим за тем, чтобы по дорогам можно было передвигаться, и устанавливаем местонахождение повреждённых зданий», — сказал он.