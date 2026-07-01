Уфологи в шоке: на Марсе найдено инопланетное оружие

Однако многие пользователи соцсетей отнеслись к этой теории с недоверием. Некоторые шутят, что Уоринг просто увидел обычный камень, а не инопланетный артефакт. Один из комментаторов написал: «Я не эксперт, но считаю, что это камень». Другие пользователи задаются вопросом: «Почему оружие пришельцев предназначено для человеческих рук и пальцев?», указывая на абсурдность предположений о существовании инопланетного оружия.