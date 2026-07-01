Уфологи в шоке: на Марсе найдено инопланетное оружие

В сети разгорелись дискуссии после того, как пользователи соцсетей обратили внимание на снимки, сделанные ровером NASA Opportunity в 2014 году. На одном из изображений видно странный предмет, который некоторые исследователи предполагают может быть инопланетным оружием.
Исследователь Скотт Уоринг, известный своими конспирологическими теориями, заявил, что найденный объект напоминает пистолет и может свидетельствовать о том, что NASA отправила ровер на Марс для поиска внеземных технологий. «Только одна фотография с оружием на Марсе сохранилась, остальные удалены NASA», — утверждает Уоринг, подчеркивая свою уверенность в наличии доказательств.
Однако многие пользователи соцсетей отнеслись к этой теории с недоверием. Некоторые шутят, что Уоринг просто увидел обычный камень, а не инопланетный артефакт. Один из комментаторов написал: «Я не эксперт, но считаю, что это камень». Другие пользователи задаются вопросом: «Почему оружие пришельцев предназначено для человеческих рук и пальцев?», указывая на абсурдность предположений о существовании инопланетного оружия.
Споры вокруг этих снимков подчеркивают интерес общественности к возможным находкам на других планетах, но также демонстрируют, как легко можно запутаться в теории и фактах.