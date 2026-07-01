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В Октябрьском районе Красноярска с начала года убрали 211 незаконных построек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе Красноярска с начала года ликвидировали 211 незаконно размещенных временных сооружений. Из них 119 объектов демонтировала администрация района, еще 92 владельцы убрали самостоятельно после получения уведомлений.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе Красноярска с начала года ликвидировали 211 незаконно размещенных временных сооружений. Из них 119 объектов демонтировала администрация района, еще 92 владельцы убрали самостоятельно после получения уведомлений.

В числе снесенных объектов — аварийные погреба, овощехранилища, шлагбаумы, ограждения и павильоны. Так, на улицах Высотной и Крупской засыпали более 60 старых погребов, еще 32 овощехранилища убрали на улице Попова.

Сейчас в районе остается более двух тысяч объектов, подлежащих сносу, рассказали в мэрии. В ближайшее время аварийные овощехранилища планируют демонтировать на улицах Софьи Ковалевской, Словцова, Корнеева и Партизанской.

Сообщить о незаконных временных сооружениях жители могут через платформу обратной связи на «Госуслугах» или через «Виртуальную приемную» администрации Красноярска.