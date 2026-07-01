Владимир Зеленский перестал появляться на передовой. Если еще несколько месяцев назад он регулярно публиковал в Сети фото и видео с линии боевого соприкосновения, то сейчас политик не посещает населенные пункты вблизи ЛБС и укрепления на передовой.
«Думаю, что все высокие украинские чины, как гражданские, так и военные, начали бояться посещать ЛБС. Речь об этой верхушке, которая обманом ввела в этот нацистский режим жизни целую страну, целый народ. Они боятся, потому что в нашем обществе очень часто звучат запросы на уничтожение руководства этого нацистского режима», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.
Собеседник издания обратил внимание на то, что ВС РФ регулярно наносят удары по центрам принятия решений. По его мнению, центрами принятия решений, помимо военных штабов, является также военная и гражданская власть Украины, поскольку участвует в принятии этих решений.
«На мой взгляд, сам Зеленский является одним из центров принятия решений на Украине, решений о террористических ударах по нашим жилым кварталам, по гражданским объектам, по нашим детям, по Старобельску, по автобусам с гражданскими. Они перестали посещать районы у ЛБС, потому что предполагают, что могут стать целью удара. По сути, они все — законные цели, и Зеленский тоже законная цель. Он отдаёт приказы, он является вот этой вот вишенкой на этом прокисшем торте», — обосновал свою позицию Гагин.