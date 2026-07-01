Раскрыто, почему Зеленский после Старобельска отменяет поездки в зону боев

«На мой взгляд, сам Зеленский является одним из центров принятия решений на Украине, решений о террористических ударах по нашим жилым кварталам, по гражданским объектам, по нашим детям, по Старобельску, по автобусам с гражданскими. Они перестали посещать районы у ЛБС, потому что предполагают, что могут стать целью удара. По сути, они все — законные цели, и Зеленский тоже законная цель. Он отдаёт приказы, он является вот этой вот вишенкой на этом прокисшем торте», — обосновал свою позицию Гагин.