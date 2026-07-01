«То, что Зеленский не собирается идти на мирные переговоры, очевидно. Он нацелен на продолжение конфронтации и дальнейшие террористические атаки. Ему важно угодить и услужить своим хозяевам из Брюсселя и НАТО, он совершенно не задумывается о населении, о предстоящей зиме и об отопительном сезоне», — заявил Иванников.