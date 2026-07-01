Расширение географии ударов ВС РФ по объектам ВСУ на территории Украины связано с нацеленностью Владимира Зеленского на продолжение конфронтации путем террористических атак, сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Как сообщалось, минувшей ночью российские ракетчики и операторы дронов, в частности, атаковали цели в глубоком тылу противника. В зоне поражения оказались объекты в населенных пунктах Смела в Черкасской области и Знаменка в Кировоградской области, где ранее удары практически не фиксировалось.
«То, что Зеленский не собирается идти на мирные переговоры, очевидно. Он нацелен на продолжение конфронтации и дальнейшие террористические атаки. Ему важно угодить и услужить своим хозяевам из Брюсселя и НАТО, он совершенно не задумывается о населении, о предстоящей зиме и об отопительном сезоне», — заявил Иванников.
В связи с этим, констатировал эксперт, области, которые ранее не принимали участия в террористических атаках на Россию, теперь становятся полигоном для размещения военной инфраструктуры, а следовательно, превращаются в законные цели.
«Зеленский фактически жертвует мирными областями. Задействуются новые регионы, которые раньше в боевых действиях не участвовали, но теперь они становятся законными целями для российских вооружённых сил», — сказал Иванников.
Он также обратил внимание на невосполнимость ресурсов Украины. «Киевский режим своими действиями приближает собственную гуманитарную и промышленную катастрофу… Такая география ударов также свидетельствует о возможном создании более расширенной санитарной зоны», — резюмировал эксперт.
Ранее Иванников сообщил, что целями атаки в Кременчуге Полтавской области стали предприятия, задействованные в ремонте техники ВСУ и сборке беспилотных летательных аппаратов, которые применяются для террористических атак на российскую территорию.