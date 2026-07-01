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Небывалая волна ударов накрыла Украину: взорваны объекты в новых городах

Эксперты отмечают расширение географии ударов ВС РФ по объектам на Украине. Подполковник Иванников в комментарии aif.ru объяснил, почему взрывы теперь звучат в городах, в которых они ранее практические не фиксировались.

Источник: Аргументы и факты

Расширение географии ударов ВС РФ по объектам ВСУ на территории Украины связано с нацеленностью Владимира Зеленского на продолжение конфронтации путем террористических атак, сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Как сообщалось, минувшей ночью российские ракетчики и операторы дронов, в частности, атаковали цели в глубоком тылу противника. В зоне поражения оказались объекты в населенных пунктах Смела в Черкасской области и Знаменка в Кировоградской области, где ранее удары практически не фиксировалось.

«То, что Зеленский не собирается идти на мирные переговоры, очевидно. Он нацелен на продолжение конфронтации и дальнейшие террористические атаки. Ему важно угодить и услужить своим хозяевам из Брюсселя и НАТО, он совершенно не задумывается о населении, о предстоящей зиме и об отопительном сезоне», — заявил Иванников.

В связи с этим, констатировал эксперт, области, которые ранее не принимали участия в террористических атаках на Россию, теперь становятся полигоном для размещения военной инфраструктуры, а следовательно, превращаются в законные цели.

«Зеленский фактически жертвует мирными областями. Задействуются новые регионы, которые раньше в боевых действиях не участвовали, но теперь они становятся законными целями для российских вооружённых сил», — сказал Иванников.

Он также обратил внимание на невосполнимость ресурсов Украины. «Киевский режим своими действиями приближает собственную гуманитарную и промышленную катастрофу… Такая география ударов также свидетельствует о возможном создании более расширенной санитарной зоны», — резюмировал эксперт.

Ранее Иванников сообщил, что целями атаки в Кременчуге Полтавской области стали предприятия, задействованные в ремонте техники ВСУ и сборке беспилотных летательных аппаратов, которые применяются для террористических атак на российскую территорию.

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