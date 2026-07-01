В Красноярске бизнесменов начали штрафовать за размещение рекламы на незаконных конструкциях

«Лицо, размещающее свою рекламу на щитах или фасадах, попадает под понятие “рекламораспространителя”. Соответственно, на него распространяется закон о рекламе и штрафы за его нарушение. Все законные рекламные конструкции нанесены на интерактивную карту, поэтому каждый предприниматель может отследить, на какие конструкции разрешение есть, а на какие — нет», — пояснили в управлении архитектуры.