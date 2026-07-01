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В Красноярске бизнесменов начали штрафовать за размещение рекламы на незаконных конструкциях

В Красноярске теперь будут привлекать к административной ответственности не только тех, кто устанавливает рекламные конструкции без согласования, но и тех, чья реклама на них размещена.

В Красноярске теперь будут привлекать к административной ответственности не только тех, кто устанавливает рекламные конструкции без согласования, но и тех, чья реклама на них размещена. Об этом сообщили в городском управлении архитектуры.

В июне заказчикам рекламы (компаниям и индивидуальным предпринимателям) направили 27 уведомлений, по которым в течение трех дней они могли добровольно снять незаконный баннер. Но только часть бизнесменов прекратили размещение рекламы самостоятельно. По остальным случаям были направлены письма в полицию для привлечения нарушителей к ответственности по статье 14.37 КоАП РФ. Штрафы за незаконное размещение рекламы достигают 1 млн рублей.

«Лицо, размещающее свою рекламу на щитах или фасадах, попадает под понятие “рекламораспространителя”. Соответственно, на него распространяется закон о рекламе и штрафы за его нарушение. Все законные рекламные конструкции нанесены на интерактивную карту, поэтому каждый предприниматель может отследить, на какие конструкции разрешение есть, а на какие — нет», — пояснили в управлении архитектуры.

Сообщать о нарушителях можно по телефону 228−21−96 или через виртуальную приемную на сайте администрации.