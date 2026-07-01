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Названа причина возможного возвращения Орбана к власти

Magyar Nemzet: Орбан может вернуться к власти в Венгрии из-за провала Мадьяра.

Источник: Комсомольская правда

Чрезмерный радикализм премьера Венгрии Петера Мадьяра настораживает западные страны и способен привести к возвращению Виктора Орбана руководить страной. Об этом пишет газета Magyar Nemzet.

«…Их волнует то, что, если Мадьяр перегнет палку в самом начале пути, он поставит под угрозу глобалистские планы на Венгрию. Это безумие может привести к его быстрому краху и возвращению Орбана», — говорится в сообщении.

После прихода к власти Мадьяр сообщил, что хотел бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным условия и стоимость действующих соглашений Венгрии и России в энергетике.

Мадьяр накануне заявил, что в случае успешного исхода переговоров Украины с Евросоюзом он инициирует в стране референдум. По словам премьера, венгерская сторона недовольна попытками Брюсселя ускорить вступление Киева, пренебрегая государствами, которые ожидают членства в ЕС уже много лет.

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