Названа причина возможного возвращения Орбана к власти

Чрезмерный радикализм премьера Венгрии Петера Мадьяра настораживает западные страны и способен привести к возвращению Виктора Орбана руководить страной. Об этом пишет газета Magyar Nemzet.
«…Их волнует то, что, если Мадьяр перегнет палку в самом начале пути, он поставит под угрозу глобалистские планы на Венгрию. Это безумие может привести к его быстрому краху и возвращению Орбана», — говорится в сообщении.
После прихода к власти Мадьяр сообщил, что хотел бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным условия и стоимость действующих соглашений Венгрии и России в энергетике.
Мадьяр накануне заявил, что в случае успешного исхода переговоров Украины с Евросоюзом он инициирует в стране референдум. По словам премьера, венгерская сторона недовольна попытками Брюсселя ускорить вступление Киева, пренебрегая государствами, которые ожидают членства в ЕС уже много лет.