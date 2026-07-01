В Красноярске на улице Семафорной с 1 июля открыли движение для автомобилистов

Объем земляных работ был масштабным: рабочие вывезли порядка 4,4 тысячи кубометров старого грунта (это около 370 строительных КамАЗов), а для прочного основания и обратной засыпки котлована завезли более 3,6 тысяч кубометров песка, гравия и бутового камня. Учитывая сильную вибрацию от автомобильного трафика и поездов Транссиба, грунт над трубами тщательно утрамбовывали послойно — через каждые 15−20 сантиметров. Постоянный асфальт уложат чуть позже, когда дорожная «подушка» наберет необходимую плотность.