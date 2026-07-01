В Красноярске на улице Семафорной с 1 июля открыли движение для автомобилистов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня компания «КрасКом» досрочно завершила замену аварийного участка канализационного коллектора и открыла под Мичуринским мостом движение по четырем полосам.
На ул. Семафорной обновили 210 метров сетей водоотведения диаметром 1200 мм. Вместо старых железобетонных конструкций смонтировали 35 сверхпрочных стеклопластиковых труб с муфтами, изготовленных на подмосковном заводе. Производитель дает на них гарантию — 50 лет безаварийной работы.
Технологическую камеру на стыке нового и старого участков, расположенную в центре проезжей части, закрыли специальной плитой: ее отлили по спецзаказу на красноярском заводе ЖБИ из особого морозостойкого и водонепроницаемого бетона, рассчитанного на экстремальные дорожные нагрузки.
Объем земляных работ был масштабным: рабочие вывезли порядка 4,4 тысячи кубометров старого грунта (это около 370 строительных КамАЗов), а для прочного основания и обратной засыпки котлована завезли более 3,6 тысяч кубометров песка, гравия и бутового камня. Учитывая сильную вибрацию от автомобильного трафика и поездов Транссиба, грунт над трубами тщательно утрамбовывали послойно — через каждые 15−20 сантиметров. Постоянный асфальт уложат чуть позже, когда дорожная «подушка» наберет необходимую плотность.
«Сейчас совместно с проектировщиками работаем над программой поэтапной реконструкции коллектора на Семафорной, — рассказал генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — Наша задача — защитить красноярцев в ходе ремонта от дорожного дискомфорта. Поэтому подбираем варианты технического решения, которое позволит обновить сети под дорогой, с минимальным нарушением благоустройства».
Напомним, что на протяжении всего ремонта канализационного коллектора более двух тысяч жилых домов Свердловского, Кировского и Ленинского районов получали холодную воду и услуги водоотведения в полном объеме.