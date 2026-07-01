Какие ипотеки предлагают банки в Казахстане

Льготные ипотечные программы — это инструмент, который делает покупку жилья более доступной за счет низких ставок вознаграждения и прочих особенностей. Однако они также имеют свои ограничения и требования: например, по возрасту, сроку накопления, полу, уровню дохода, наличию другого жилья и даже семейному статусу. Поэтому иногда казахстанцы могут рассчитывать лишь на коммерческую ипотеку от банков второго уровня (БВУ). При этом условия по подобным жилищным займам отличаются в зависимости от выбранного банка.