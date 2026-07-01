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Какие ипотеки предлагают банки в Казахстане

Помимо льготных ипотечных программ, казахстанцам доступны предложения от самих банков второго уровня. Условия по ним могут сильно отличаться, что обеспечивает большой выбор. Об этом читайте на NUR.KZ.

Льготные ипотечные программы — это инструмент, который делает покупку жилья более доступной за счет низких ставок вознаграждения и прочих особенностей. Однако они также имеют свои ограничения и требования: например, по возрасту, сроку накопления, полу, уровню дохода, наличию другого жилья и даже семейному статусу. Поэтому иногда казахстанцы могут рассчитывать лишь на коммерческую ипотеку от банков второго уровня (БВУ). При этом условия по подобным жилищным займам отличаются в зависимости от выбранного банка.

Рассмотрим предлагаемые программы простых рыночных ипотек, согласно информации на официальных сайтах БВУ.

Altyn Bank: Данный БВУ имеет классическую рыночную ипотеку с возможностью быстрого цифрового оформления. Условия по ней будут следующими:

  • ставка вознаграждения — от 21% до 22,4%,

  • годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) — от 23,15% до 24,93%,

  • срок займа — до 240 месяцев,

  • сумма займа — до 175 млн тенге,

  • первоначальный взнос — от 20%.

Казахстанцы, желающие приобрести строящееся жилье, могут воспользоваться партнерской ипотекой, которая отличается только более низкой ставкой вознаграждения — от 0,1% до 18,5% (ГЭСВ — от 0,1% до 20,31%).

Bank RBK: В данном БВУ на выбор представлены два варианта. При покупке строящегося жилья можно оформить соответствующую ипотеку по следующим условиям:

  • ставка вознаграждения — от 1,6% до 19,8% (ГЭСВ — от 1,61% до 25,00%),

  • срок займа — от 12 до 180 месяцев,

  • сумма займа — до 75 млн тенге,

  • первоначальный взнос — от 20%.

Второй вариант — классическая рыночная ипотека на покупку первичного или вторичного жилья. Условия оформления:

  • ставка вознаграждения — от 22,0% до 22,4% (ГЭСВ — от 24,66% до 25,00%),

  • срок займа — от 60 до 180 месяцев,

  • сумма займа — до 75 млн тенге,

  • первоначальный взнос — от 30%.

Bereke Bank: БВУ предлагает одну рыночную ипотеку на покупку жилья. Условия будут следующими:

  • ставка вознаграждения — 21,7% (ГЭСВ — до 24,3%),

  • срок займа — от 60 до 180 месяцев,

  • сумма займа — от 5 до 70 млн тенге,

  • первоначальный взнос — от 20% до 50%.

Freedom Bank: Данный банк имеет ипотечный продукт под названием «Цифровая ипотека», подходящий как для новостроек, так и для вторичного жилья. Условия кредитования:

  • ставка вознаграждения — 22% (ГЭСВ — от 24,5% до 24,9%),

  • срок займа — от 60 до 180 месяцев,

  • сумма займа — от 60 до 70 млн тенге,

  • первоначальный взнос — от 20%.

Halyk Bank: Коммерческая ипотека в данном БВУ представлена в двух вариантах. Первый — «Цифровая ипотека», которую можно оформить быстро через мобильное приложение. Условия кредитования:

  • при выборе варианта с комиссией ставка вознаграждения составит от 20,5% до 22,5% (ГЭСВ — от 22,78% до 25,00%),

  • без комиссии ставка будет от 22% до 24% (ГЭСВ — от 24,32% до 25,00%),

  • срок займа — от 6 до 240 месяцев (20 лет),

  • сумма займа — без ограничений,

  • первоначальный взнос — от 20%,

  • вид жилья — подходит как для новостроек, так и для вторичного рынка.

Вторая ипотека — программа покупки строящегося жилья у партнеров банка. Условия:

  • ставка вознаграждения — от 1,5% до 18% (ГЭСВ — от 1,5% до 19,55%),

  • первоначальный взнос — не менее 20%,

  • срок — от 12 до 240 месяцев.

«Нурбанк»: Клиенты данного БВУ могут оформить ипотеку по следующим рыночным условиям:

  • при выборе условий с комиссиями ставка вознаграждения составит от 20,0% до 21,5% (ГЭСВ — от 22,14% до 24,96%),

  • без комиссий ставка равна 22,2% (ГЭСВ — от 24,59% до 24,93%),

  • срок займа — от 25 до 240 месяцев,

  • сумма займа — до 80% от стоимости имущества, но не более 70 млн тенге,

  • первоначальный взнос — от 20%.

Напомним, ранее мы рассказывали, как работают программы партнерской ипотеки под 0,1% в Казахстане.