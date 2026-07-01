Какие ипотеки предлагают банки в Казахстане

Льготные ипотечные программы — это инструмент, который делает покупку жилья более доступной за счет низких ставок вознаграждения и прочих особенностей. Однако они также имеют свои ограничения и требования: например, по возрасту, сроку накопления, полу, уровню дохода, наличию другого жилья и даже семейному статусу. Поэтому иногда казахстанцы могут рассчитывать лишь на коммерческую ипотеку от банков второго уровня (БВУ). При этом условия по подобным жилищным займам отличаются в зависимости от выбранного банка.
Рассмотрим предлагаемые программы простых рыночных ипотек, согласно информации на официальных сайтах БВУ.
Altyn Bank: Данный БВУ имеет классическую рыночную ипотеку с возможностью быстрого цифрового оформления. Условия по ней будут следующими:
ставка вознаграждения — от 21% до 22,4%,
годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) — от 23,15% до 24,93%,
срок займа — до 240 месяцев,
сумма займа — до 175 млн тенге,
первоначальный взнос — от 20%.
Казахстанцы, желающие приобрести строящееся жилье, могут воспользоваться партнерской ипотекой, которая отличается только более низкой ставкой вознаграждения — от 0,1% до 18,5% (ГЭСВ — от 0,1% до 20,31%).
Bank RBK: В данном БВУ на выбор представлены два варианта. При покупке строящегося жилья можно оформить соответствующую ипотеку по следующим условиям:
ставка вознаграждения — от 1,6% до 19,8% (ГЭСВ — от 1,61% до 25,00%),
срок займа — от 12 до 180 месяцев,
сумма займа — до 75 млн тенге,
первоначальный взнос — от 20%.
Второй вариант — классическая рыночная ипотека на покупку первичного или вторичного жилья. Условия оформления:
ставка вознаграждения — от 22,0% до 22,4% (ГЭСВ — от 24,66% до 25,00%),
срок займа — от 60 до 180 месяцев,
сумма займа — до 75 млн тенге,
первоначальный взнос — от 30%.
Bereke Bank: БВУ предлагает одну рыночную ипотеку на покупку жилья. Условия будут следующими:
ставка вознаграждения — 21,7% (ГЭСВ — до 24,3%),
срок займа — от 60 до 180 месяцев,
сумма займа — от 5 до 70 млн тенге,
первоначальный взнос — от 20% до 50%.
Freedom Bank: Данный банк имеет ипотечный продукт под названием «Цифровая ипотека», подходящий как для новостроек, так и для вторичного жилья. Условия кредитования:
ставка вознаграждения — 22% (ГЭСВ — от 24,5% до 24,9%),
срок займа — от 60 до 180 месяцев,
сумма займа — от 60 до 70 млн тенге,
первоначальный взнос — от 20%.
Halyk Bank: Коммерческая ипотека в данном БВУ представлена в двух вариантах. Первый — «Цифровая ипотека», которую можно оформить быстро через мобильное приложение. Условия кредитования:
при выборе варианта с комиссией ставка вознаграждения составит от 20,5% до 22,5% (ГЭСВ — от 22,78% до 25,00%),
без комиссии ставка будет от 22% до 24% (ГЭСВ — от 24,32% до 25,00%),
срок займа — от 6 до 240 месяцев (20 лет),
сумма займа — без ограничений,
первоначальный взнос — от 20%,
вид жилья — подходит как для новостроек, так и для вторичного рынка.
Вторая ипотека — программа покупки строящегося жилья у партнеров банка. Условия:
ставка вознаграждения — от 1,5% до 18% (ГЭСВ — от 1,5% до 19,55%),
первоначальный взнос — не менее 20%,
срок — от 12 до 240 месяцев.
«Нурбанк»: Клиенты данного БВУ могут оформить ипотеку по следующим рыночным условиям:
при выборе условий с комиссиями ставка вознаграждения составит от 20,0% до 21,5% (ГЭСВ — от 22,14% до 24,96%),
без комиссий ставка равна 22,2% (ГЭСВ — от 24,59% до 24,93%),
срок займа — от 25 до 240 месяцев,
сумма займа — до 80% от стоимости имущества, но не более 70 млн тенге,
первоначальный взнос — от 20%.
Напомним, ранее мы рассказывали, как работают программы партнерской ипотеки под 0,1% в Казахстане.