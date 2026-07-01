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В Красноярске 8 июля у Свято-Успенского монастыря ограничат движение транспорта

В Красноярске 8 июля временно ограничат движение транспорта в районе Свято-Успенского монастыря. Это связано с проведением массового мероприятия ко Дню.

В Красноярске 8 июля временно ограничат движение транспорта в районе Свято-Успенского монастыря. Это связано с проведением массового мероприятия ко Дню семьи, любви и верности на территории Культурно-исторического центра «Успенский» и набережной Енисея. С 07:00 до 21:00 для транспорта закроют переулок Послушников и улицу Успенскую. На это же время запретят остановку и стоянку на двух участках. Ограничения будут действовать на улице Лесной от дома № 37/7 по улице Благодатной до дома № 43а по улице Лесной, а также в переулке Послушников от улицы Вознесенской до дома № 55а/3 по улице Лесной. Напомним, что на Центральной набережной Красноярска с 1 июля начнут менять покрытие.