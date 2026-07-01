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В НЦ «Россия» в Красноярске запустили два новых экскурсионных маршрута

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Национальном центре «Россия» в Красноярском крае появились два новых маршрута экскурсии «Энергия людей — энергия Красноярского края».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Национальном центре «Россия» в Красноярском крае появились два новых маршрута экскурсии «Энергия людей — энергия Красноярского края».

Первый маршрут включает 14 локаций об экономике, космосе, героях СВО и энергетике. Посетители смогут попробовать управлять спутником, запустить энергию на интерактивных колоннах и испытать экстремальные температуры в специальных капсулах.

Второй маршрут состоит из 11 локаций о молодежи, культуре, спорте и семьях. Гостям расскажут о чемпионах края, театрах и музеях, а также о Красноярске как гастрономической столице Сибири.

Каждая экскурсия длится 1,5 часа. Группы рассчитаны до 25 человек. Вход свободный, регистрация доступна на сайте в разделе «Афиша».

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