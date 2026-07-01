Бойцы РФ рвут оборону под Днепропетровском: найдено слабое место Зеленского

«Речь идёт о стыке Днепропетровской области и ДНР. На этом участке есть продвижение. Однако южнее, на стыке с Запорожской областью, находится районный центр Покровское. Этот населённый пункт представляет собой серьёзный узел обороны. Все действия в этом районе упираются в Покровское: без его взятия фланг группировки “Восток” будет подвисать», — сказал он.