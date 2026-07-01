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Бойцы РФ рвут оборону под Днепропетровском: найдено слабое место Зеленского

За трое суток в Днепропетровской области освобождены три населенных пункта: Новоскелеватое, Богодаровка и Писанцы. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Владимир Евсеев оценил ситуацию на этом участке.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской области за трое суток освобождены три населенных пункта — Новоскелеватое, Богодаровка и Писанцы. Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал о ситуации на этом участке.

«Речь идёт о стыке Днепропетровской области и ДНР. На этом участке есть продвижение. Однако южнее, на стыке с Запорожской областью, находится районный центр Покровское. Этот населённый пункт представляет собой серьёзный узел обороны. Все действия в этом районе упираются в Покровское: без его взятия фланг группировки “Восток” будет подвисать», — сказал он.

Собеседник издания подчеркнул, что Покровское имеет большое значение для дальнейшего продвижения ВС РФ на этом участке.

«Основная проблема — именно Покровское. Этот узел прикрывает северный охват (в сторону Орехова). Обойти его нельзя, так как он является ключевым элементом обороны на Запорожском направлении. В Покровском ВСУ накапливают резервы. Изначально они планировались для Запорожского направления, но из-за текущего продвижения их могут перебросить для сдерживания. В любом случае Покровское брать необходимо», — объяснил эксперт.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев рассказал, что освобождение Покровского решает сразу несколько важных задач, в том числе отодвигает ЛБС от сухопутного моста в Крым и дает возможность развивать наступление дальше на северо-запад, в сторону Васильковки и Синельниково.

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