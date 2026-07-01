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В Хабаровском крае с 1 июля проиндексируют соцвыплаты на 8,1%

Это коснётся краевого материнского капитала и пособия на ребенка.

Источник: Хабаровский край сегодня

С 1 июля в Хабаровском крае проведена очередная индексация ряда социальных выплат. Размер отдельных социальных пособий увеличится на 8,1%, что станет второй в нынешнем году корректировкой.

С учетом индексации в январе 2026 года общая прибавка к выплатам составит 12,1%, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В числе социальных выплат, которые существенно вырастут, — краевой материнский (семейный) капитал на третьего и последующего ребенка, он увеличится до 404 130 рублей. Если раньше семья частично использовала эти средства, то остаток также будет проиндексирован на 8,1%.

Прибавится и пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, а также выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам сельской местности и др.

В министерстве социальной защиты края напоминают, что перерасчет произойдет автоматически.

Дополнительную информацию о порядке назначения выплат и условиях их получения можно получить по телефону горячей линии министерства социальной защиты: 8 (4212) 23−23−23.