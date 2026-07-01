Врач Кондрахин назвал три основных причины, почему летом можно простудиться

«Простудиться мы можем, на самом деле, от многих причин. И самая очевидная причина — это холодная вода, — отметил врач. — Наша внутренняя температура в области кишечника — 37 градусов, а когда жарко, она становится еще выше. Когда человек пьет ледяную воду, он сразу загоняет холод в раскаленный организм. Помните физику: если в горячий стакан налить холодну воду, он может лопнуть. Тот же принцип срабатывает и в теле».