Врач Кондрахин назвал три основных причины, почему летом можно простудиться

Жаркая погода создает идеальные условия для того, чтобы подхватить простуду, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Главная угроза связана с естественным желанием охладиться.
«Простудиться мы можем, на самом деле, от многих причин. И самая очевидная причина — это холодная вода, — отметил врач. — Наша внутренняя температура в области кишечника — 37 градусов, а когда жарко, она становится еще выше. Когда человек пьет ледяную воду, он сразу загоняет холод в раскаленный организм. Помните физику: если в горячий стакан налить холодну воду, он может лопнуть. Тот же принцип срабатывает и в теле».
Однако опасность таит не только питье. Не менее коварным, по словам Кондрахина, является купание в открытых водоемах, где вода редко прогревается до температуры тела.
«Мы купаемся, а температура воды максимально поднимается лишь до 24 градусов, а может быть и ниже. У нас капилляры расширенные, красные. И тут мы резко окунаемся, холодная вода остужает тело, и вся охлажденная кровь поступает вглубь организма. Мы снова простужаемся», — констатировал Кондрахин.
Еще одной ловушкой в жару становится резкое охлаждение под кондиционером. Врач пояснил, что попытка быстро освежиться сбивает естественную терморегуляцию.
«Человек, который сидит под кондиционером, просто переохлаждает себя. Организм не может мгновенно закрыть капилляры, поэтому весь холодный объем воздуха и охлажденная кровь “рванет” внутрь тела. Как итог — мы опять переохладились и заболели», — объяснил терапевт.
Специалист подчеркнул, что все эти факторы бьют по местному иммунитету, открывая дорогу инфекциям.
«Кишечник у нас отвечает за иммунитет в том числе. Вот вам и входные ворота, ведь вирусы и бактерии всегда находятся вокруг нас. Просто в определенные моменты, когда мы создаем экстремальные условия своему телу, им легче проникнуть в организм. И летом мы болеем именно из-за этого», — резюмировал Кондрахин.
Ранее Врач Хосе Мануэль Фелисес назвал три способа, которые могут помочь хорошо выспаться в жаркую погоду.